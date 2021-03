Le 13 mars 2020 à minuit, les lieux culturels, tout comme les cafés et restaurants, avaient dû fermer leurs portes pour la première fois, marquant le début d’une série de confinements ciblés.

Des actions seront à nouveaux organisées en divers endroits du pays samedi, tout juste un an après le début du premier confinement, pour soutenir le secteur culturel, annonce le collectif « Still Standing for Culture » mercredi dans un communiqué.

