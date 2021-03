Coronavirus - Le coût de la crise pour la Wallonie serait de 2,1 milliards d'euros en 2020 (2)

En juin, le coût avait initialement été estimé à 1,8 milliard pour l'année 2020, première année de la crise du coronavirus.

L'an dernier, la Wallonie a enregistré une perte de 583 millions d'euros de recettes et a dépensé 1,553 milliard d'euros pour lutter contre la crise du coronavirus et ses conséquences. "90% de ces dépenses ont été attribuées à la santé et à l'économie", a souligné le ministre. Les autres dépenses ont porté sur d'autres postes comme l'action sociale, la mobilité, l'emploi, l'énergie etc.

Pour soutenir les différents secteurs touchés par la pandémie, plus d'1 milliard d'euros a été dépensé dans l'économie et près de 276 millions d'euros dans la santé.

"L'impact du Covid est conséquent avec 3 milliards en plus sur la dette régionale entre 2020 et 2021", a dit le ministre. "Une dette qu'il faudra rembourser".

Pour l'année 2021, la Région wallonne a un besoin de financement d'un peu plus de 4,8 milliards d'euros dont 2,27 milliards encore à réaliser.