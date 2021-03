Paris – Nice: Primoz Roglic remporte la 4e étape et prend la tête du général (vidéo)

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la quatrième étape de Paris-Nice (WorldTour) entre Chalon-sur-Saône et Chiroubles (188 km) mercredi. Il a devancé Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) et Guillaume Martin (Cofidis). Tiesj Benoot (Team DSM) termine quatrième et meilleur Belge

C’est avec un coureur de moins que le peloton prenait le départ à Chalon-sur-Saône après l’abandon de Soren Kragh Andersen (Team DSM) à cause de douleurs au dos.

Dès les premiers kilomètres, un groupe de six coureurs s’isolait en tête avec Oliver Naesen (AG2R-Citroën), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Anthony Perez (Cofidis), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Fabien Doubey (Total Direct Energie) et Joaquim Rojas (Movistar). Ce groupe comptait jusqu’à 5 : 30 d’avance sur le peloton.