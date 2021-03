Bruxelles: manifestation contre la politique de mobilité, des embarras de circulation à prévoir ce jeudi

Plusieurs centaines de voitures, taxis et motos sont attendus jeudi matin dès 09h30 devant la gare du Nord pour manifester contre la politique de mobilité mise en œuvre à Bruxelles par le gouvernement régional, ont annoncé mercredi les organisateurs, issus notamment des associations Mauto Défense, Elite Taxi Belgium, Taxi United, de la Fédération belge des Taxis (FeBeT) et de l’Union professionnelle des Exploitants de Taxis et Taxis Camionnettes (UPETTC). La police avertit que cette action va créer des embarras de circulation sur le boulevard Albert II et dans ses alentours, le long de la petite ceinture et sur le boulevard du Régent. Elle conseille d’éviter ces quartiers en matinée et jusqu’en début d’après-midi et de privilégier les transports en communs et le vélo en cas de nécessité de s’y rendre, a précisé la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere.