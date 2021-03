Le vaccin de Johnson&Johnson permettra d’accélérer la vaccination

Le vaccin devrait recevoir le feu vert des autorités régulatrices européennes ce jeudi. De possibles retards de livraison sont redoutés. Ce vaccin à une dose pourrait changer la donne en permettant de vacciner des personnes plus difficilement atteignables.

Par Anne-Sophie Leurquin et avec Belga

Le vaccin à vecteur viral de Johnson&Johnson devrait être approuvé ce jeudi par l’Agence européenne des médicaments (EMA). C’est peu dire que ce vaccin à dose unique est attendu de pied ferme par tous les Etats membres pour compléter l’arsenal des trois sérums autorisés à ce jour (Moderna, AstraZeneca et Pfizer dont quatre millions de doses seront livrées en mars selon un nouvel accord). Il devrait surtout permettre d’accélérer le rythme de campagnes de vaccination poussives par rapport à d’autres pays en pole position : selon des chiffres publiés par Ourworldindata.com le 8 mars, seuls 6,1 % des Européens ont reçu au moins une injection, contre 17,1 % des Américains, 32,1 % des Britanniques, plus de 35 % des Emiratis, et 57 % des Israéliens.