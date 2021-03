Alexis Saelemaekers, l’autre Belge qui cartonne à Milan

Du banc d’Anderlecht à un derby prolongé avec l’Inter de Lukaku pour le « scudetto » en un an : la trajectoire d’Alexis Saelemaekers, 21 ans, tient de l’improbable. Ce jeudi, le Belge emmène une attaque décimée (Ibra, Mandzukic, Çalhanoglu et Rebic) à l’assaut des « Red Devils ».

Quand on lui a proposé Alexis Saelemaekers, en janvier 2020, Paolo Maldini, le directeur sportif et légende du club, avait accepté, avec l’idée de donner à la fois des plages de repos au décevant Davide Calabria et, idéalement, de lui mettre aussi une certaine pression que le malheureux Andrea Conti – deux fois les ligaments du genou en un an – n’était plus en mesure d’assurer. Oui, dans la tête de Maldini, avec Saelemaekers, c’est un latéral droit qu’il avait pris…

Le coup d’œil de Pioli, la flexibilité du Berchemois, qui a évolué à tous les étages du flanc, et les besoins de l’équipe l’ont progressivement et définitivement installé en milieu/ailier droit dans le 4-2-3-1 « rossonero », en en faisant un rouage indispensable.