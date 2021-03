À Saint-Guidon, Anderlecht expérimente le service public en mode «ultralocal»

Une « antenne de proximité » d’un genre nouveau vient de voir le jour à Anderlecht. Inspecteurs de police, gardiens de la paix et ouvriers d’entretien vont y partager les mêmes bureaux sous l’égide d’une « manager de quartier », dans le but de mieux collaborer entre eux mais aussi de réduire la distance entre administration et citoyen. Un modèle amené à se décliner un peu partout à Bruxelles dans les années à venir.