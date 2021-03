Wout van Aert à toute vitesse

La vie est belle, tout d’un coup, pour l’équipe néerlandaise Jumbo-Visma, légèrement éconduite depuis le début de la saison dans le combat que se livrent les équipes de haut niveau, car l’addition des victoires est toujours un must, même à cette époque de premiers soubresauts. Certes, les ambitions du principal concurrent d’Ineos Grenadiers se situent plus tard, principalement au Tour, mais le cyclisme moderne ne supporte plus la patience. Sa dépendance aux humeurs du Covid le contraint aussi à saisir toutes les opportunités pour ses acteurs, ce qui justifie sans aucun doute le niveau très élevé de compétition alors que l’hiver n’a pas encore tiré sa révérence. Ainsi, à cinq minutes d’intervalle, Primoz Roglic et Wout van Aert, les deux leaders présumés du prochain Tour de France chez Jumbo ont levé les bras. L’effet de surprise, on le mettra toutefois davantage à l’actif du Belge, car si on l’a déjà vu à l’aise dans des sprints massifs, celui de Camaiore à Tirreno-Adriatico était destiné aux purs spécialistes, sur une chaussée plate et large.