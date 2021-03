RDCongo: l’administration Biden coupe les ailes à Dan Gertler, l’ancien partenaire de Kabila

Alors que les révélations se bousculent à propos de ses transactions douteuses dans les domaines minier et pétrolier et que l’homme d’affaires est accusé d’avoir fait perdre plus d’un milliard de revenus à l’Etat congolais, l’administration Biden a rétabli les sanctions empêchant les transactions en dollars et a annulé la licence accordée par Trump.

Le temps n’est plus où le milliardaire américain Dan Gertler pouvait débarquer en RDC à bord de son avion privé et être reçu avec la déférence due à un ami du président Kabila… Alors que les révélations se bousculent à propos de ses transactions douteuses dans les domaines minier et pétrolier et que l’homme d’affaires est accusé d’avoir fait perdre plus d’un milliard de revenus à l’Etat congolais, l’administration Biden a fait sauter le bouclier de protection que le président Trump lui avait accordé in extremis : elle a rétabli les sanctions décidées par le Trésor américain en novembre 2017 empêchant les transactions en dollars et elle a annulé la licence accordée par Trump pour un délai d’un an, à titre probatoire.