Les pêcheurs du Nord-Est du Japon s’alarment. Le gouvernement nippon envisage de rejeter dans l’océan Pacifique un million de tonnes d’eaux provenant de l’intérieur de la centrale. Soit l’équivalent du contenu de 500 piscines olympiques. On n’a plus de place sur le site pour les stocker, donc on doit s’en débarrasser.