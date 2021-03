Eupen – Standard: Damjan Pavlovic, le régional de l’étape

Le jeune joueur du Standard, dont l’allemand est la première langue, a grandi et joué à Eupen.

S’il est un joueur du Standard pour qui le court déplacement à Eupen, samedi dans le cadre des demi-finales de la Coupe de Belgique, sera teinté d’émotions, c’est Damjan Pavlovic. C’est que le jeune (19 ans) médian liégeois est originaire de la capitale de la Communauté germanophone de Belgique, où il est né, où il a grandi et où il a commencé à jouer au football. « Très régulièrement, avec les jeunes du coin, on se retrouvait dans une agora space situé juste à côté de la piscine d’Eupen », se souvient Damian Vratnica, l’un des cousins de Pavlovic, qui évolue aujourd’hui dans la deuxième équipe du FC Eupen, en Provinciale 4, après avoir donné la priorité à ses études. « C’est là qu’on travaillait la technique et c’est là aussi que Damjan a commencé son écolage… »