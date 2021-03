Elias Cobbaut: «Je me souviens d’un duel de la tête et d’un ‘crac’ à la jambe»

Titulaire lors des quatre premières journées de championnat, Elias Cobbaut a vu son début de saison être stoppé net suite à une fracture de la cheville. Six mois plus tard, il est de retour dans les rangs mauves.

Six mois après sa fracture de la cheville sur la pelouse d’Ostende le 28 août 2020, Elias Cobbaut a fait son grand retour à la compétition à l’occasion du quart de finale de Coupe victorieux contre le Cercle. Quatre jours plus tard, face à Malines, son ancien club, il a remis ça en suppléant Hannes Delcroix en début de seconde période. Les nouvelles n’étant pas bonnes pour son coéquipier – la saison de Delcroix est terminée étant donné qu’il doit être opéré au genou –, Cobbaut aura un rôle bien plus grand que prévu en cette fin de saison anderlechtoise où le club chasse toujours une place dans le top 4 mais également la Coupe de Belgique. Dont la demi-finale se jouera dimanche soir contre le Racing Genk (20h45). Plus que vraisemblablement avec Elias Cobbaut aux côtés de Matt Miazga dans le cœur de la défense. Un retour au premier plan après un si long tunnel. Le deuxième de sa carrière.