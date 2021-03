Johnson & Johnson, un vaccin à l’accent belge

De tous les vaccins anti-covid, celui de Johnson&Johnson est incontestablement celui avec le plus fort accent belge. Si la recherche a été principalement menée aux Pays-Bas, à Leyde, par les équipes de Janssen Vaccines, les collaborations avec les chercheurs du laboratoire de Beerse (Turnhout) de la maison-mère belge Janssen Pharmaceutica (elle-même filiale du groupe américain Johnson&Johnson) ont été très nombreuses.

Les équipes de deux pays se connaissent bien et ont travaillé ensemble. Janssen Vaccines est d’ailleurs dirigé par un Belge, Johan Van Hoof, un ancien de GSK. Et celui qui est à la tête de tout le programme de recherche et de développement de ce vaccin pour Johnson&Johnson au niveau mondial est également belge. Il s’agit de Paul Stoffels, l’un des hommes les plus influents au monde en matière de vaccins. Il est chief scientific officer et numéro deux du géant américain. Signalons aussi le rôle de Belgique au niveau des essais cliniques. Des études de phase 1 et 2a ont eu lieu chez nous.