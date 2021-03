Le PSG et Liverpool ont validé leur place en quarts de finale

Le Paris Saint-Germain et Liverpool se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions à l’issue des huitièmes de finale retour, mercredi. Le PSG a partagé 1-1 contre Barcelone tandis que Liverpool a confirmé sa victoire 2-0 sur Leipzig.

Le PSG et Liverpool rejoignent ainsi le Borussia Dortmund et le FC Porto, qualifiés mardi aux dépens respectivement de Séville et de la Juventus.

Les huitièmes de finale retour se poursuivront mardi 16 et mercredi 17 mars.