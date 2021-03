«Le code de la route, c’est aussi pour les cyclistes, c’est clair»

Les 40 kilomètres de pistes corona vont-ils être pérennisés ? (François)

Pas les 40 kilomètres tels quels. Certains projets ont changé, d’autres font l’objet de blocages, on cherche d’autres endroits. Parfois, il faut les adapter d’abord, les pérenniser ensuite, comme boulevard Sylvain Dupuis, on va le faire dès la semaine prochaine. Rue de la Loi, c’est fait avec des blocs de béton. La rue de la Loi mérite mieux que ça ! Il faut donc un projet pour la pérenniser. Mais l’an dernier, les blocs de béton nous avaient permis de réagir vite, on a fait au mieux avec les ressources qu’on avait.