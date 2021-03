«On va devoir assumer cette précarité pendant des années»

Ma pension ne suffit pas. Avant je pouvais combler en m’occupant d’enfants ou de personnes âgées, mais avec les mesures covid, ce n’est plus possible. J’ai tenu le coup le plus longtemps possible jusqu’à ce qu’au début de cette année, je sois obligée de demander de l’aide au CPAS. On m’a conseillé de venir à l’épicerie sociale de la Croix-Rouge. J’ai droit à 5 euros par semaine, 20 euros par mois, jusque fin juillet. Cela me permet d’acheter le nécessaire à des prix très bon marché et je reçois aussi du pain, des fruits et des légumes ou encore des surgelés. Cela me permet de manger normalement. »

Mariana attend de pouvoir rentrer dans l’épicerie-droguerie sociale de la Croix-Rouge d’Auderghem, chaussée de Wavre. Elle y vient tous les mercredis, même si elle ne sait pas comment elle va faire en ce mois de mars qui compte cinq mercredis alors qu’elle n’a droit qu’à une aide pour quatre d’entre eux…