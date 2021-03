Coronavirus: 40% des Belges francophones font face à des difficultés financières

La Croix-Rouge a vu les demandes d’aide exploser avec le covid. Elle a commandé un sondage pour en souligner la portée réelle. Un appel aux dons est lancé pour aider ceux qui en ont le plus besoin.

La situation est plus grave que celle qui était pressentie après la première vague de confinement. La Croix-Rouge de Belgique a constaté, jour après jour, que les situations de précarité augmentaient et, après un an de vie sous covid, a voulu en mesurer la portée au travers d’un sondage iVox réalisé au début du mois de mars auprès de 1.000 Belges francophones. Avec une marge d’erreur de 3,02 %, le constat est sans appel : 9 Belges sur 10 ont été impactés soit financièrement, soit psychologiquement par la crise sanitaire.