L’envolée des prix des matières premières annonce-t-elle le retour de l’inflation?

La crainte d’une surchauffe de l’économie américaine, dopée par le plan Biden, et l’envolée des prix des matières premières pourraient, disent certains, présager d’une accélération de la hausse des prix. Pour l’Europe, le risque cependant est ailleurs…

C’est d’ores et déjà le mot de l’année sur les marchés des matières premières : sommes-nous en train de vivre un nouveau « super-cycle », avec une hausse des cours qui se prolongerait sur plusieurs années, suivie par une période de lente décrue ?

Les économistes s’accordent à dire que le siècle écoulé a vu se dérouler quatre de ces super-cycles. Le dernier avait débuté à la charnière des années 2000, boosté par la demande des pays émergents, Chine en tête, pour s’achever avec la crise de 2008.

Les cours des matières premières avaient bien connu un rebond en 2011, mais ils n’ont plus cessé de s’affaisser depuis. Jusqu’au printemps 2020 – et l’arrêt brutal de pans entiers de l’économie mondiale pour cause de pandémie de covid. C’est là qu’on aurait touché le fond.