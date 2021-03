Bosa confirme le projet «PDC», la Smals nie son existence

Les révélations du Soir sur l’existence d’un projet visant à « offrir une vision globale sur les citoyens et les entreprises » grâce au croisement de sources authentiques (les données certifiées en matière de santé, de sécurité sociale, fiscale…) ont suscité un grand nombre de réactions. Frank Robben, qui n’a toujours pas donné suite à nos demandes d’interview, a posté sa réaction sur Twitter en parlant de « Fake news de A à Z ». Le porte-parole de la Smals, l’ASBL publique qui gère l’informatique de l’Etat, a, quant à lui, indiqué à nos confrères de l’Echo que « ce projet n’existe pas chez Smals ». De son côté, le SPF Bosa (Stratégie et Appui) en revendique la paternité, précise qu’il respecte le cadre légal et n’exclut pas que certains consultants de la Smals aient pu travailler dessus.