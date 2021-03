Juventus: un échec qui pourrait être fatal à Cristiano Ronaldo

Vingt-cinq ans que la Juventus n’a plus gagné la Ligue des champions avec 3 finales perdues entre-temps. On pourrait y voir une malédiction. Même Cristiano Ronaldo, Monsieur C1, n’a pas réussi à l’exorciser. Sortie deux années de suite dès les 8es par les équipes les moins fortes du lot (Lyon puis Porto), peut-on simplement parler de sort, de malchance ? Qu’importe. Vu d’Europe, le transfert de Ronaldo a été un échec, la campagne continentale de Pirlo aussi. Ces dégâts économiques et sportifs doivent inciter les dirigeants à une profonde réflexion.

1 Retour de manivelle pour Andrea Agnelli

Plus qu’un rêve, cette Ligue des champions est une véritable obsession pour la Juventus. Son président, via l’Association des clubs européens (ECA), dont il est également à la tête, Andrea Agnelli, s’évertue à la rendre de plus en plus élitiste pour augmenter les gains – son équipe est dans le top 5 historique de la compétition – et diminuer la marge d’erreur, mais rien n’y fait. Avec dédain ou réalisme économique, c’est comme on veut, il dénonce ces matches insignifiants qui ne rapportent rien et, affirme-t-il, qui n’intéressent pas le téléspectateur. En fait, c’est son équipe qui a encore été quelconque.

L’ironie du sort a voulu que son équipe trébuche prématurément contre Lyon puis Porto, peu folichons pour le chaland… Deux éliminations consécutives à ce stade de la compétition, une première pour la Juve !