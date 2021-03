Le Sporting va dévoiler un plan de «restructuration sportive»

Avec l’arrivée de Christophe Dessy dans l’organigramme du club, le Sporting pose la première pierre d’un nouveau plan sportif qu’il s’apprête à dévoiler. « Si on fait un petit retour en 2012, quand Mehdi (Bayat) et Fabien (Debecq) ont repris le club, un premier projet, baptisé « 3-6-9 », a été lancé », rappelle Pierre-Yves Hendrickx. « Il s’agissait surtout d’un projet de stabilisation financière qui devait ensuite conduire à faire grandir le club. On a ensuite sorti un deuxième plan, « Horizon 2024 », qui est plutôt un plan d’infrastructures puisqu’on y parlait de moderniser Marcinelle (NDLR : le centre d’entraînement actuel), de nous doter d’un nouveau centre d’entraînement et, surtout, d’un nouveau stade. Je vous l’annonce, il y aura un troisième plan qui va sortir bientôt. C’est un plan de restructuration sportive, avec de nouveau l’intention de faire grandir le club sur ce point.