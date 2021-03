«Au Standard, Fellaini a servi d’ouvre-boîte»

Si les exemples de réussite au sortir du centre de formation carolo ne sont pas légion, Christophe Dessy entend bien mettre son expertise à profit pour changer la donne. « Je l’ai fait dans d’autres clubs qui dressaient le même constat. Quand j’ai rejoint le Standard en 2004, le club n’avait pas sorti de gamins sur les 10 voire 15 années précédentes », pointe-t-il, lui qui a endossé le rôle de directeur de l’académie liégeoise de 2004 à 2007 et de 2012 à 2016. « Quand on a sorti Marouane Fellaini – et désolé d’être venu le chercher ici mais il n’appartenait pas au Sporting et était sous licence aux Francs Borains, ce qui change quand même quelque chose (sourire) – ou encore Axel (Witsel), Mehdi Carcela, Michy Batshuayi ou Christian Benteke, il n’y avait pas de jeunes joueurs qui avaient réussi à jouer avec les pros auparavant. »