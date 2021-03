La 5G déchire les experts belges

La 5G, c’est plus de consommation d’énergie et plus d’émissions de CO2. - EPA.

Tout le monde n’en est peut-être pas conscient, mais le débat (?) sur la 5G contient toutes les promesses d’une empoignade majeure et, s’il est mal mené, d’une nouvelle fracture entre une partie de la population et les décideurs. On sent les opérateurs et certains milieux économiques très impatients de voir se lever les obstacles ; une partie de la population sceptique, voire effrayée ; les experts divisés ; les politiques dans leurs petits souliers – mais souvent très sensibles aux arguments des milieux économiques. Et, à l’analyse, il est difficile de trouver des éléments vérifiés et tangibles auxquels se rattacher…