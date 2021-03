Christophe Dessy, nouveau directeur sportif du centre de formation du SC Charleroi: «On doit permettre à nos jeunes de rêver»

Depuis 2012 et la reprise du club par l’actuelle direction, le Sporting de Charleroi a souvent mis en avant l’importance de son école des jeunes. Parti de zéro, « et même moins que zéro », estime Pierre-Yves Hendrickx, le centre de formation a dû passer par différents paliers, mais il lui en reste bien d’autres à franchir. Et c’est avec Christophe Dessy, qui vient d’être nommé directeur sportif de la formation des jeunes, que le club compte le faire. « Il faut franchir un pas et nous comptons sur l’expérience de Christophe pour y parvenir », a ajouté le directeur administratif du club, avant de céder la parole à l’intéressé, qui est passé par les centres de formation de Nancy, du Standard, de Mons, de Guingamp, de l’Étoile du Sahel (Tunisie) et de Lyon.