Non, il n’y a finalement pas eu de « remontada », n’en déplaise aux supporters neutres et sympathisants catalans. Quatre ans après avoir vécu un véritable cauchemar sur la pelouse du Camp Nou, le PSG a appris de ses erreurs. Ou, du moins, a beaucoup mieux géré son avantage. Car même si le Barça a eu la main sur cette joute retour, les joueurs de Mauricio Pochettino n’ont quasiment pas paniqué, en jouant surtout la carte de la prudence et du cynisme.