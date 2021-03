Le CD 4 étoiles de la semaine: la pop sensuelle et groovy en diable de Tash Sultana

On avait déjà adoré son premier album, Flow State, paru en 2018. La chanteuse australienne de 23 ans y révélait un génie funk de bonne à tout faire inspirée par Prince, pas moins. Tash est de Melbourne et après une adolescence compliquée d’alcoolo-toxico, elle s’est souvenue que la musique pouvait aussi sauver des vies. Après deux EP parus en 2016 et 2017, elle s’est imposée comme auteure, compositrice, arrangeuse, productrice et interprète surdouée se permettant tout, comme d’ouvrir ce nouvel album par un instrumental (« Musk ») qui est comme une mise au parfum de ce qui va suivre. Car il ne faut pas oublier que Tash a une voix fabuleuse qu’elle met au service d’une pop sensuelle et groovy en diable.