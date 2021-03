La SNCB proposera un ticket de train gratuit pour celles et ceux qui doivent se déplacer vers et depuis un centre de vaccination. - Photo News

À partir du dimanche 21 mars, la SNCB proposera un ticket de train gratuit pour celles et ceux qui doivent se déplacer vers et depuis un centre de vaccination, indique la société de chemin de fer jeudi dans un communiqué.

Ce ticket pourra être demandé pour la première et la deuxième injection via le site internet ou l’application mobile de la SNCB, via un automate de vente ou à un guichet.