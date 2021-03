La société APEO, une spin-off de Gembloux Agro-Bio Tech ULiège fondée début 2021, est parvenue à lever six millions d'euros pour développer, homologuer et commercialiser des bioherbicides à base d'huiles essentielles, a-t-on appris jeudi dans un communiqué.

3,7 millions d'euros proviennent de bailleurs privés et 2,4 millions d'euros de la Région wallonne, via la DGO6. L'effectif de la spin-off gembloutoise passe ainsi de deux à six personnes.

APEO compte lancer ses bioherbicides sur les marchés européens et nord-américains dès que le processus d'homologation sera terminé. L'entreprise prévoit de les commercialiser à l'attention des particuliers, au plus tard en 2026, et des professionnels du secteur agricole, d'ici 2028.