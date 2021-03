Pépé le Putois français est devenu trop lubrique pour le public américain

Le « New York Times » estime que le comparse de Bugs Bunny et Daffy Duck, connu pour ses numéros de drague, « normalise la culture du viol ». Et la Warner a annoncé qu’il sera supprimé de « Space Jam : New Legacy ».

Les personnages de Looney Tunes accusent-ils le poids des ans ? Pepe the Pew (Pépé le Putois), compagnon de Bugs Bunny et Daffy Duck, créé par la Warner Bros en 1945, n’est ainsi plus en odeur de sainteté. La moufette noire et blanche aux effluves repoussants, en quête permanente d’amour, est au cœur d’une polémique aux Etats-Unis. En cause : sa propension à embrasser, sans leur consentement, tout ce qui passe à sa portée. Pour faire bonne figure, son créateur, Charles Johns, lui avait donné un accent français pour en faire une caricature du French lover. Mais trois quarts de siècle plus tard, la parodie ne passe plus aux yeux de certains.