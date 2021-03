La Bourse de Tokyo finit dans le vert, rassurée sur l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo a terminé jeudi en hausse, rassurée par l'inflation américaine et dans l'attente d'une réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) plus tard dans la journée. L'indice vedette Nikkei a gagné 0,6% à 29.211,64 points et l'indice élargi Topix a pris 0,27% à 1.924,92 points.

L'inflation aux Etats-Unis a certes accéléré en février mais pas autant que ce que redoutaient les marchés, ce qui a procuré "un certain soulagement" chez les investisseurs à Tokyo, a commenté Takashi Ito, stratégiste chez Nomura Securities.

Le marché d'actions japonais attendait aussi de trouver dans la BCE des indices de l'attitude la semaine prochaine de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque du Japon (BoJ) vis-à-vis de la montée des taux obligataires.

Aux Etats-Unis, sans surprise, le plan de relance massif du président Joe Biden a été adopté mercredi par le Congrès, un coup de pouce bienvenu d'une part pour la croissance américaine, mais qui nourrit d'autre part les craintes inflationnistes.

En Chine, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong gagnait plus de 1% vers 06H20 GMT et les indices composites de Shanghai et Shenzhen prenaient tous deux plus de 1,7%.