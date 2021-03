L’assist d’Origi, un but phénoménal puis un penalty loupé de Messi: les moments forts d’une soirée exceptionnelle en Ligue des champions (vidéos)

On l’attendait avec impatience, elle ne nous a pas déçus. Cette soirée du 10 mars 2021 a été spectaculaire et à suspense. Battu 1-4 à l’aller, le FC Barcelone n’a pas rendu les armes et a fait le jeu dans l’antre du PSG. Deux moments auraient pu faire chavirer ce huitième de finale retour de la Ligue des champions dans la folie la plus incroyable s’ils avaient été combinés positivement pour les Blaugranas.

Tout d’abord, il y a évidemment ce but venu d’ailleurs de Lionel Messi. L’Argentin a égalisé d’une frappe sensationnelle. Les adjectifs manquent pour qualifier ce goal.

Mais « La Pulga » a ensuite manqué un penalty, une première depuis 2015 dans cette compétition. Ou plutôt, c’est Navas qui a sorti le grand jeu, repoussant l’envoi de Messi, comme l’ensemble des autres offensives catalanes, à l’exception donc de la frappe lointaine de Messi.