Clémentine Mélois au «Soir»: «Mon travail, c’est faire dévier le regard»

Avec « Les six fonctions du langage », Clémentine Mélois détourne les situations archétypales du roman-photo. Ses dialogues sont drôles, subtils et interpellants. Découvrez le premier chapitre.

entretien

Ecrivaine, artiste plasticienne, membre de l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle), chroniqueuse à la radio et dans des revues, performeuse, photographe, professeure. Elle est tout ça, Clémentine Mélois. Mais surtout, elle nous fait rire. Ses jeux sur les situations, les événements, les mots, l’actualité, les images agitent nos zygomatiques puis, tout de suite après, nos neurones. Parce que ce rire nous pousse soudain à voir le monde autrement, à travers le regard détourné et détonant que Clémentine Mélois pose sur les choses et les gens.