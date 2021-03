Rolls-Royce accuse une lourde perte en 2020 à cause de la pandémie

Le fabricant de moteurs britannique Rolls-Royce, durement frappé par la pandémie notamment à cause de sa branche d'aviation civile, a dévoilé jeudi une perte plus que doublée en 2020 à 3,2 milliards de livres, à cause de la pandémie.