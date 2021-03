C’est du belge: Hubert Antoine, une vie brève mais continuée

Le premier roman d’Antoine Hubert, Danse de la vie brève, était pour l’essentiel constitué des carnets de Melitza. Elle y racontait sa vie en 2006 : un viol, un amour, une révolution, puis l’interruption le 27 octobre de cette année-là, la faute à une balle reçue dans la poitrine. A la fin du récit, le père de Melitza décrivait la journée, le dernier regard de sa fille et son corps emporté par Evo, l’homme aimé : « Melitza, je ne peux m’empêcher de croire que tu as été entre les plus belles mains qui soient pour passer de l’autre côté. Des mains en accord avec la pure intensité de la vie. Les mains de ton amour. »

Prix Rossel 2016, le livre avait marqué les esprits. Assez pour qu’on soit heureux de retrouver non seulement l’auteur dans un deuxième roman mais aussi Melitza elle-même, Evo et son père, personnages devenus familiers qu’il aurait été déchirant d’abandonner sous prétexte d’un décès. Car qu’est-ce que la mort au Mexique, sinon une expérience parmi d’autres ?