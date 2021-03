Cachez cette cibiche... s’est exclamé Facebook

Cette photo, c’est la couverture du dernier livre d’Alain Berenboom, juriste spécialisé en droits d’auteur, avocat, écrivain et chroniqueur (tous les samedis) dans Le Soir. Vous avez remarqué, avec moi et avec horreur, que ce cliché montre des hommes dans un café, en train de boire et de fumer. Scandale ! Le fils d’Alain a voulu, par dévotion filiale, poster la couverture du nouveau roman de son papa chéri sur Facebook. Pas question, a répondu le système : « Les publicités ne doivent pas promouvoir la vente ou l’utilisation de produits contenant du tabac ou d’accessoires qui s’y rapportent ». Cachez cette cibiche que je ne saurais voir, s’est exclamé le sain(t) algorithme de Mark Zuckerberg.