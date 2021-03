«Michel Van Loo disparaît»: Alain Berenboom passe la Belgique à la moulinette

C’est un plaisir de retrouver Michel entouré de sa petite bande schaerbeekoise. Et c’est un plaisir plus intellectuel (et nostalgique ?) aussi de se replonger dans l’histoire de la Belgique de l’immédiat après-guerre. Découvrez le premier chapitre.

Le coup de théâtre est annoncé dès le titre : Michel Van Loo disparaît. Comment ? Notre détective privé belge et préféré aurait choisi de s’évader des pages du livre qu’il écrivait, puisque c’est lui qui est le narrateur de ses exploits ? Ou un méchant quelconque et mal intentionné l’aurait purement et simplement enlevé parce qu’il approchait d’une vérité qui mettait le ravisseur à mal ? Serait-il mort ? Non ?

Pourtant, dès la page 117, c’est Anne Van Soest, sa merveilleuse fiancée, qui reprend la plume pour ne faire qu’une seule chose : chercher son amoureux, même s’il fallait pour cela braver tous les dangers, y compris ces espèces de fantômes, de bruits sinistres, de manifestations ectoplasmiques qui se manifestent autour d’elle. Courageuse, la coiffeuse !