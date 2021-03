La langue française en fête, c’est du 13 au 21 mars (et encore plus tard). Déclinaison sur le thème de « l’air » autour du slogan « Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ! ». Ville des mots : Berchem-Sainte-Agathe, Jette, Ganshoren et Koekelberg. Animations, rencontres, etc. Infos et programme.

Justine Augier, autrice de Par une espèce de miracle (Actes Sud) est sur le site de l’Institut du monde arabe ce samedi 13 à 16 h 30. A voir en streaming.