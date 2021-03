entretien

Michèle Halberstadt est journaliste, distributrice de film, autrice. Plusieurs vies, mais un vide. Elle est la dernière des Halberstadt et ne sait rien, ou si peu, de la lignée paternelle. Son nom va disparaître avec elle, puisque selon les dires de son père, « la famille Halberstadt est unique ». Une photo de sa grand-mère sortie d’un tiroir et la découverte d’un certain Max Halberstadt vont la conduire vers ses racines, presque malgré elle.