Dans un univers agricole en train de s’écrouler, « La bête en cage » est un polar sombre et violent à souhait où les trafiquants utilisent la détresse de gens à bout de souffle et prêts à tout pour survivre. Découvrez le premier chapitre.

Si la ville fut longtemps le terrain de jeu privilégié du polar, on en trouve désormais de plus en plus qui prennent pour cadre la campagne, les montagnes. Et dans le cas de La bête en cage