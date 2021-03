Brexit - Trois-quarts des entreprises britanniques enregistrent des retards en exportant vers l'UE

Trois-quarts des entreprises britanniques enregistrent des retards dans l'exportation de biens avec le marché de l'UE en raison des perturbations liées au Brexit et à la pandémie de coronavirus, indique jeudi le journal The Guardian.

Les retards dus aux contrôles douaniers vers l'Union européenne et le ralentissement économique causé par la pandémie ont entraîné une hausse des coûts pour plus de la moitié des entreprises, selon l'association d'entrepreneurs Make UK, qui a sondé 200 entreprises majeures. Plus d'un tiers des entreprises ont constaté une baisse de leurs ventes et beaucoup d'autres redoutent pour leur futur.

Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en janvier. Le pays est aussi l'un des plus touchés par le coronavirus en Europe.