Coronavirus: quarantaine obligatoire dès le 22 mars pour les Belges se rendant en Suisse

A partir du 22 mars, 19 nouveaux pays ou territoires - dont la Belgique et le Kosovo - seront concernés. L’Espagne et le Portugal ne figurent quant à eux plus sur la liste.

La Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et Chypre y seront également depuis le 22 mars, a annoncé mercredi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Une région de plus a été ajoutée concernant la France et l’Allemagne, respectivement la Corse et le Land de Thuringe. En Italie, la Basilicate, le Latium et la Vénétie figureront désormais sur la liste; en Autriche le Burgenland, la Haute Autriche et Vienne.