Ski: nouveaux sponsors et nouveau lieu d’entraînement suisse pour la fédération belge

Les performances du Thimistérien Armand Marchant en Coupe du monde et aux championnats du monde ont offert une belle visibilité au ski belge, tout comme les prestations de plusieurs skieurs en Coupe d’Europe, dont Kim Vanreusel (Ski Club Val de Wanne). Fort de ces résultats, la Fédération Royale Belge de Ski a attiré de nouveaux sponsors, ce qui va lui permettre de poursuivre son développement et sa professionnalisation. Ainsi, les skieurs belges vont, à compter d’octobre, pouvoir disposer des installations de la station d’Anzère (Suisse), qui soutient déjà Armand Marchant, et des résidences Swisspeak Resorts pour aller s’entraîner dans les meilleures conditions.

« Grâce à plusieurs jeunes athlètes en Coupe du Monde de Ski Alpin, la Fédération Royale Belge de Ski a séduit les responsables de Télé Anzère et de Swisspeak Resorts. Un contrat de sponsors principaux est conclu dès le 1er octobre 2021 pour une durée de 2 ans. La Fédération Royale Belge de Ski deviendra ainsi l’ambassadeur des résidences touristiques Swisspeak Resorts et de la station de ski Anzère, qui accueilleront les jeunes athlètes ainsi que la relève belge pour leurs entraînements », peut-on ainsi lire dans le communiqué de presse.

Aux côtés d’Armand Marchant et de Kim Vanreusel, des skieurs de talent comme Sam Maes (18e lors du slalom géant de Sölden cette saison en Coupe du monde), Dries Van Den Broecke et Tom Verbeke complètent « une équipe nationale belge de plus en plus compétitive au niveau mondial ».