Panneaux solaires, éoliennes, centrales hydroélectrique… Autant de technologies qui permettent de produire de l’énergie renouvelable aujourd’hui. Dans le futur, d’autres, parfois étonnantes, pourraient alimenter nos maisons et nos villes en énergie verte. Dont celles-ci…

Un avenir neutre en CO 2 passe inévitablement par une production accrue d’énergie renouvelable. Des technologies intelligentes, inattendues et parfois complètement futuristes sont déjà à l’étude dans de nombreux laboratoires à travers le monde. Avec, pour certaines, des résultats déjà très encourageants et un déploiement dans les années à venir.

1. Des cellules solaires transparentes