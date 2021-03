Et les soupes industrielles ?

A défaut de nous faire grandir, comme nous l’ont souvent répété nos parents, la soupe présente de nombreuses vertus santé. Mais est-ce également le cas pour les briques et les sachets de soupe lyophilisée vendus à la pelle dans les supermarchés ? Non, à en croire Mélissa Moretti : « Bien souvent, ces soupes contiennent une quantité très variable de légumes et se composent essentiellement d’eau et de beaucoup de sel. En ce sens, elles sont clairement à déconseiller, surtout chez les jeunes enfants. Maintenant, quand un adolescent me demande s’il vaut mieux boire une soupe vendue dans le commerce ou manger des chips, la réponse est claire. C’est déjà mieux que rien. Bien entendu, l’idéal sera toujours de privilégier une soupe faite maison ».