La jeune banque en ligne Aion propose le taux d'épargne le plus élevé du marché

La banque numérique Aion, lancée fin février 2020, a réussi à attirer plus de 30.000 clients en l'espace d'un an, malgré la crise du coronavirus, a-t-elle indiqué jeudi à l'occasion d'un premier bilan. Cette néo-banque offre en outre le taux d'intérêt le plus élevé du marché, ce qui la rendra accessible à un plus grand nombre de clients, espère-t-elle.