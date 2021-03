Coronavirus: le gouvernement bruxellois débloque 111 millions supplémentaires pour aider les secteurs à l’arrêt

Les secteurs de l’Horeca, du tourisme, de la culture et du sport vont recevoir de nouvelles aides. Le montant des primes Tetra variera entre 6.250 et 125.000 euros, en fonction de la taille des entreprises et de la perte de chiffre d’affaires.

Les primes sont destinées à aider les secteurs qui restent le plus touchés par la crise sanitaire, dont les restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs. - Mathieu Golinvaux.

Le gouvernement bruxellois a approuvé en première lecture un nouvel arrêté relatif aux primes dites « Tetra ». Ces primes sont destinées à aider les secteurs qui restent le plus touchés par l’actuelle crise sanitaire, à savoir les hébergements touristiques, les discothèques, les restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, l’événementiel, la culture, le tourisme et le sport. Au total, ces nouvelles primes représentent un budget de 111 millions d’euros.

« Les secteurs soutenus par la présente prime sont stratégiques dès lors qu’ils participent largement au rayonnement et à l’image de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que capitale internationale », indique le gouvernement bruxellois dans un communiqué. « Pour ces secteurs, les activités n’ont pas encore pu reprendre ou sont encore fortement impactées par les mesures de lutte contre la propagation du virus et sont de facto quasi à l’arrêt ».