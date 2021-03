Elections aux Pays-Bas: l’extrême droite divisée entre complotisme et tradition

Entretien

La pandémie a dominé le débat en marge des élections législatives du 17 mars, laissant peu de place à d’autres enjeux, comme la politique eurosceptique et anti-immigration du chef de file de l’extrême droite néerlandaise, Geert Wilders. Aux Pays-Bas, deux partis se démarquent à la droite de la droite : le classique PVV, « Parti pour la Liberté », dirigé par Wilders, allié du Rassemblement national, de la Ligue et du Belang sur la scène européenne et le FvD de Thierry Baudet (Forum pour la Démocratie) qui avait connu une véritable percée aux élections provinciales de 2019, avant d’imploser après de récentes accusations de racisme et d’antisémitisme.