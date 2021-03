Après un an de crise sanitaire, l’amiral Michel Hofman, chef de la Défense, tire ses conclusions. Les opérations et entraînements sont fortement perturbés mais, pour la sécurité mondiale, ils doivent être maintenus.

entretien

La lutte contre le covid, l’armée y a joué un rôle assez rapidement. Du personnel médical a transporté des malades, en a soigné dans les maisons de repos et participe activement à la campagne de vaccination. Monde confiné, la Défense a cependant, elle aussi, dû composer depuis un an avec le virus. Il a touché son personnel et a perturbé ses missions. Le chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman, fait le point.

Quel a été l’impact direct du virus sur votre personnel ?