Adrien Trebel, la solution… offensive également?

Adrien Trebel ne sera jamais le roi des stats, mais il pourrait être l’une des pièces manquantes du puzzle offensif. S’il ne compte cette saison que 21 % de temps de jeu en championnat (562 minutes), l’ancien Standardman a malgré tout réussi à se montrer décisif toutes les 140,5 minutes avec 2 buts et 2 assists. À titre de comparaison, c’est mieux que… Nmecha (voir par ailleurs) et bien sûr que Sambi Lokonga, qui n’a quant à lui été déterminant que toutes les 505 minutes. Lokonga, précisément, l’Anderlechtois le plus talentueux mais aussi le plus nonchalant, ne serait-il pas le plus en danger en cas de retour éventuel d’Adrien Trebel dans le onze de départ ? Certes, ce dernier a souvent tiré vers le haut le jeune capitaine, invariablement (obligatoirement) mis en vitrine. Et Josh Cullen apparaît a priori comme le grand concurrent du Français.