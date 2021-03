Anderlecht n’en finit plus de marquer… le pas

Compte tenu de sa situation particulièrement précaire dans la course au Top 4 en championnat, Anderlecht jouera dimanche contre Genk le match le plus important de sa saison. Parviendra-t-il enfin à être offensivement efficace à l’occasion de cette demi-finale de coupe de Belgique ? Le Sporting a beau avoir pris six points sur six cette saison contre Genk, ses statistiques n’en sont pas moins désastreuses. Dans ces conditions, toutes les erreurs défensives – elles ont déjà coûté au moins douze points – se paient cash. Vincent Kompany répète inlassablement que l’efficacité viendra avec l’expérience, invoquant indirectement la jeunesse de son groupe pour expliquer son inconstance. Mais, le week-end prochain, c’est lui le jeune coach, en phase d’apprentissage au même titre que ses joueurs, qui devra trouver les solutions pour tromper l’arrière-garde limbourgeoise.